Il Comune incontra i cittadini Ricci in tour nelle frazioni

L’amministrazione comunale faccia a faccia con i cittadini. Proseguono gli incontri del sindaco Alessandro Ricci con i residenti nelle frazioni. Occasioni per confrontarsi sulle tematiche che riguardano la città, il territorio, e per esporre suggerimenti e idee. Gli incontri si terranno dalle 17 alle 19 nelle frazioni. Di seguito il calendario degli incontri fino a marzo: Cadriano mercoledì 25 gennaio, mercoledì 22 febbraio e mercoledì 22 marzo al centro sociale di via Massarenti 1, Lovoleto mercoledì 8 febbraio, mercoledì 8 marzo al Centro civico in Via Larghe 23, Viadagola mercoledì 1 febbraio, mercoledì 1 marzo, mercoledì 29 marzo alla Sala parrocchiale di via Roma 84 e Quarto mercoledì 18 gennaio, mercoledì 15 febbraio, mercoledì 15 marzo al Centro Sociale di via Pertini.

A questi si aggiungo gli importanti incontri di ‘Noi Pianura’, il percorso partecipativo a supporto della redazione del Pug - Terre di Pianura: il nuovo Piano Urbanistico generale, per lo sviluppo del territorio. La seconda fase del percorso ha l’obiettivo di ascoltare le comunità e coinvolgerle nella qualificazione degli spazi pubblici. Il percorso si svilupperà attraverso quattro incontri, con orario 18-20.30, ognuno dei quali si focalizzerà su un tema specifico affrontato nel Pug Terre di Pianura. Questo il calendario degli incontri: ’La strada non solo per le auto’ il 23 gennaio al Centro Culturale Il Bargello, Via Europa, 3 di Baricella, ’La scuola fulcro del paese’ il 30 gennaio alla Biblioteca Comunale, Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1 di Minerbio, ’I luoghi culturali conviviali’ il 6 febbraio a Palazzo Marescalchi, Sala Zucchini, Piazza Caduti della Resistenza, 1 a Malalbergo e, infine, ’La natura in cui abitiamo’ il 13 febbraio al Borgo dei Servizi, Sala Blu, Via San Donato, 74 di Granarolo.

z. p.