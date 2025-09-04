Il Comune incontra i comitati. Tutta la Bolognina in coro:: "Presidi e servizi anti-spaccio"

Un presidio integrato permanente, che permetta alle forze dell’ordine di essere sempre presenti sul territorio, flagellato da microcriminalità e delinquenza. Un ufficio, insomma, che metta in prima linea, più di quanto non lo siano già, polizia e carabinieri nelle vie della Bolognina colpite da spaccio e degrado. Permettendo loro di integrarsi nella comunità e consentendo ai cittadini di avere una presenza costante di sicurezza e legalità.

Poi, la richiesta di prorogare la zona rossa, fondamentale per il monitoraggio dell’area, e istituire un servizio anti–spaccio in borghese. Infine, la riattivazione del presidio interforze. Sono queste le richieste avanzate – nuovamente – dai comitati di residenti e commercianti della Bolognina a Comune e Quartiere.

Dopo i giorni di tensione seguiti alla notizia della distribuzione gratuita delle pipe per i consumatori di crack, alle immagini raccolte dai cittadini che denunciano compravendita di droga a tutte le ore del giorno e alla rissa tra pusher che, in via Zampieri, ha coinvolto anche una nonna e il suo nipotino, l’amministrazione ha deciso di rispondere agli appelli di residenti ed esercenti della zona, incontrandoli faccia a faccia. Ad accogliere l’assessora alla Sicurezza Integrata, Matilde Madrid, e la presidente del Quartiere Navile, Federica Mazzoni, circa una ventina di cittadini. Uniti per contrastare il degrado e arginare le problematiche che la microcriminalità genera, i comitati cittadini – formati da residenti e commercianti – hanno chiesto interventi risolutivi. Un "aiuto concreto – sostengono – per contrastare una situazione che è diventata ingestibile", che si protrae almeno "da un anno e mezzo. Ma ora si è superato il limite".

Le richieste sono svariate: "Chiediamo un presidio integrato permanente, un ufficio da creare qui, in Bolognina, con le forze dell’ordine. Un’idea che è prevista anche dalla legge regionale". In più, "chiediamo di non abolire le zone rosse, perché queste permettono alle forze dell’ordine di avere più potere. In più, vorremmo dei servizi anti–spaccio in borghese e la riattivazione del servizio interforze". A questo si aggiungono più telecamere e maggiore illuminazione.

Tutto ora è nelle mani del Comune, che, dal canto suo, fa un appello ai bolognesi: chi ha "domande, dubbi e questioni da porre", dice in una story Instagram l’assessora Madrid, "scrivete nel box e risponderemo nelle prossime ore". Interviene la presidente Mazzoni: "Garantire la sicurezza dei cittadini è un nostro impegno quotidiano. Quello che deve arrivare in maniera diretta al governo è come sia necessaria la collaborazione di tutte le istituzioni".