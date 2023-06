Il Comune ’incorona’ tredici aziende della Cna

Tredici aziende di Pianoro, che aderiscono a Cna, quest’anno hanno festeggiato una loro ricorrenza e sono state ha premiate sabato scorso in Comune a Pianoro dalla sindaca Franca Filippini.

Appartengono ai svariati settori, dall’edilizia alla meccanica, dall’impiantistica all’alimentare al settore auto. E questa è la prima di una serie di premiazioni che continuerà anche valorizzando altre aziende del territorio.

"E’ grazie alle piccole e medie imprese e agli artigiani che abbiamo la Pianoro di adesso- afferma Filippini- sono imprese fortemente legate al loro territorio, hanno preferito non spostarsi in zone che potevano essere anche più redditizie, offrono prodotti e servizi non solo alle imprese ma anche ai cittadini di Pianoro. Per cui siamo loro grati".

L’iniziativa cade in un momento particolare per Pianoro colpito dalle alluvioni, aggiunge Stefano Antoni, presidente Cna Area Savena Idice, ma "le nostre imprese hanno sempre saputo superare le difficoltà: emergenze Covid, energia, carenza materia prima. Sapranno superare anche queste".

Sabrina Betti, vicepresidente Cna Bologna ne loda le caratteristiche comuni: fortemente legate al territorio "a prescindere dal loro mercato di riferimento, praticamente in tutte è avvenuto un passaggio generazionale lungimirante e profondo, di mano in mano dai genitori, ai figli, ai nipoti sempre mantenendo le eccellenze e restando fedeli al loro territorio di origine".

Ecco, infine le premiate: Monti Andrea (Azienda edile 40 anni); Vitali & Poli (Azienda stampaggio e imbutitura acciaio inox e ferro 50 anni); Afma srl (Apparecchiature per l’illuminazione 60 anni); Silvano Marchesi (Lavori edilizia in generale, 40); Res-Resine Espanse snc (Produzione di poltrone e sgabelli 50), Pavone srl (Azienda alimentare, 60); Cevenini Bruno snc (Lavorazione del ferro 40); Delta Gomme snc (Vendita di pneumatici 60), Officina Meccanica di Benaglia Dino-Giancarlo snc ( Lavorazioni e costruzioni meccaniche per conto terzi. 50), Lombardi srl (Lavorazione di lamiere 50), Monti Paolo (Installazione e manutenzione di impianti, 40), Minutecnica Bolognese Sas di Martello Andrea & C (Torneria meccanica conto terzi, 50), Metaltarghe (Serigrafia industriale, 50 anni).