Il Comune informa via WhatsApp su allerte e viabilità

Si chiama ’WhatsCreva’ ed è il servizio di messaggistica gratuito attraverso l’applicazione WhatsApp per trasmettere in tempo reale ai cittadini informazioni di pubblica utilità. La novità si deve al Comune di Crevalcore e l’obiettivo è quello di migliorare la comunicazione dell’amministrazione verso i cittadini. WhatsCreva è gratuito e prevede l’invio di messaggi con informazioni in merito ad attività istituzionali e servizi comunali, eventi culturali e manifestazione sportive organizzate dal Comune, viabilità e interruzioni stradali, allerte meteo (arancioni o rosse) ed emergenze. Per usufruire del servizio è sufficiente salvare il numero di telefono 339 531 27 90 nella rubrica del proprio cellulare ed inviare via WhatsApp un messaggio con scritto "iscrivimi".