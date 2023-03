Il Comune invita a pranzo i volontari delle associazioni

Ha avuto un’importante adesione di commensali il pranzo dei volontari e delle associazioni di volontariato organizzato dal Comune di Galliera presso i locali della refezione scolastica (nella foto). "Il vostro impegno, unito a quello di tanti altri volontari e volontarie, costituisce un motivo di estremo orgoglio per l’amministrazione comunale di Galliera. Abbiamo deciso di organizzare questo pranzo per dirvi grazie", ha evidenziato il sindaco Stefano Zanni in apertura dell’appuntamento conviviale.

"Volontariato, solidarietà e gioventù, ovvero, vedere i rappresentanti del volontariato insieme ai giovani che si adoperano per il territorio rappresenta un mix perfetto", ha detto l’assessore all’Associazionismo Umberto Sabattini, che ha infine sottolineato "il grande lavoro di squadra dell’amministrazione comunale che ha permesso l’organizzazione di questo pranzo". Le pietanze sono state preparate da Se.Ra Servizi di Ristorazione Associati srl che si occupa della gestione dei pasti sia per l’Istituto Comprensivo Galliera - San Pietro in Casale che per aziende e anziani.