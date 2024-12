Il Comune lancia il bando per 16 nuove colonnine

Sedici nuove aree di ricarica per veicoli elettrici, al via il bando riservato alle imprese alla ricerca di operatori economici per la realizzazione e gestione degli impianti, che faranno salire a 70 i punti di ricarica disponibili sul territorio comunale. C’è tempo fino al 19 febbraio.

Si è aperto a fine dicembre il bando predisposto dal Comune di San Lazzaro per la ricerca di operatori interessati all’ampliamento della rete dei punti di ricarica a pubblico accesso per veicoli elettrici. Il bando, destinato a fornitori con comprovata esperienza nel settore, prevede la realizzazione e la gestione di 16 nuove aree di ricarica che sono state individuate dal Piano Generale del Traffico Urbano.

In tutto saranno 26 i nuovi stalli di ricarica pubblici che si andranno a realizzare e che, sommandosi all’offerta già esistente, porteranno a 70 i punti di ricarica disponibili sul territorio di San Lazzaro. "Grazie a questo nuovo bando – spiega Luca Melega, assessore comunale all’Energia, Mobilità sostenibile e Trasporti – andremo ad ampliare ancora di più l’offerta di mobilità sostenibile del nostro territorio dando gambe ai piani della mobilità approvati in Consiglio comunale lo scorso gennaio e completando la copertura di tutte le frazioni dotate di funzioni pubbliche significative, in un’ottica sempre più sostenibile. Questa misura darà ai cittadini un’opportunità in più per cambiare il proprio modo di vivere la mobilità, potendo caricare di energia elettrica la propria auto senza perdite di tempo, mentre si fruisce dei servizi territoriali e di vicinato. Il tutto adottando una modalità trasportistica meno impattante sulla qualità dell’aria che respiriamo".

Oltre alle 16 aree individuate nel bando, agli operatori interessati è comunque data la possibilità di proporre nuove postazioni di ricarica ultra-veloci. Per partecipare c’è tempo fino al 19 febbraio. Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’apposita pagina sul sito del Comune di San Lazzaro.