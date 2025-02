Il Comune lancia il nuovo sito web: "Possibili disagi"

Nuovo sito web per il Comune di San Giovanni in Persiceto. L’amministrazione comunale ha aderito alla misura 1.4.1 ‘Esperienza del cittadino nei servizi pubblici’ del Pnrr con lo scopo di fornire ai propri cittadini un servizio di maggiore qualità. Il nuovo sito, on line da martedì scorso, è stato realizzato secondo le linee guida di Designers Italia. Si tratta del progetto del Dipartimento per la trasformazione digitale pensato come punto di riferimento per la progettazione dei servizi digitali della pubblica amministrazione. Per rispondere ai requisiti obbligatori del bando Pnrr è stato necessario anche adottare un nuovo dominio che risponde all’indirizzo: www.comune.sangiovanniinpersiceto.bo.it.

"Durante le fasi di pubblicazione – spiega in una nota l’amministrazione comunale –, il sito del Comune potrebbe non essere disponibile e potrebbero verificarsi problemi di accesso ai contenuti. Il ripristino della navigazione avverrà con gradualità, cercando di consentire la piena operatività del portale nel minor tempo possibile. Ci scusiamo per eventuali disagi". Nella prima pagina in primo piano c’è lo spazio per una notizia principale che in questi giorni riguarda le imminenti sfilate degli storici carnevali di San Giovanni e di San Matteo della Decima. Quindi, in secondo piano, sono evidenziate altre notizie di attualità riguardanti il territorio ma anche i servizi erogati dal Comune. E’ disponibile poi un calendario dove è possibile trovare giorno per giorno gli eventi in programma.

p. l. t.