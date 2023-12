Il Comune lancia la gara della nuova seggiovia

Pubblicato il 13 dicembre scorso il bando per la realizzazione della nuova seggiovia al Corno alle Scale. Intanto, purtroppo, le avverse condizioni meteo non hanno permesso l’apertura degli impianti per questo fine settimana, ma la società di gestione è al lavoro per ripristinare le piste, stendere la neve prodotta e ammucchiata nelle settimane scorse. Obiettivo: riaprire la stazione sabato 23 dicembre, alla vigilia di Natale. I partecipanti alla gara di appalto hanno tempo sino alle ore 12 del 12 gennaio 2024 per presentare le proprie offerte sulla piattaforma telematica Sater.

La prima seduta telematica di gara si terrà alle 14 di tre giorni dopo, il 15 gennaio. L’appalto sarà aggiudicato all’offerta più vantaggiosa economicamente. L’importo base della gara è di 6 milioni e circa 722mila euro. Su questa cifra circa 5 milioni di euro saranno impiegati per i lavori strutturali, poco più di un milione e mezzo di euro per gli stipendi della manodopera, oltre 164mila euro per lan sicurezza dei cantieri, 67 mila euro per il progetto esecutivo e, infine, 14.581 euro per gli oneri accessori. Importante il cronoprogramma dei lavori previsto dalla gara: entro 90 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto dovrà essere steso il progetto esecutivo ed entro 180 giorni dovranno terminare i lavori di realizzazione della nuova seggiovia.

In pratica, il nuovo impianto dovrà essere pronto in 9 mesi e ci si aspetta che da ottobre 2024 sia già collaudato e funzionante. Questa nuova seggiovia non si va ad aggiungere alle due esistenti, ma le sostituisce. Già dallo stesso titolo della gara d’appalto viene specificato che quelle in uso ora, la seggiovia quadriposto Direttissima e la sciovia Cupolino, verranno rimpiazzate dalla nuova seggiovia quadriposto Polla – Lago Scaffaiolo. Dopo la bocciatura l’8 maggio scorso da parte del Tar del ricorso degli ambientalisti, quest’ultimo passaggio riporta alla ribalta il turismo invernale al Corno.

Nicodemo Mele