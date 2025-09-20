Il Comune: "L’arte è libera. La destra vuole assoggettarla"

"L’arte è libera". Il Comune mette un punto alla polemica sul manifesto dedicato a Luigi Mangione con una nota dell’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo. "Credo che non sia nella natura di un’espressione artistica fomentare un clima di tensione e di odio. La complessità dell’arte consiste nell’utilizzare la sorpresa e la sfida per stimolare la riflessione e contribuire a un dibattito pubblico. Credo anche che sta in chi osserva l’opera proiettarci sopra intenzioni di odio, come nel caso degli esponenti di FdI".

Il progetto di Cheap, ricorda l’assessore, "è un progetto corale, che vede coinvolti 601 artiste e artisti, con 209 poster selezionati". Da qui, "una determinata espressione artistica può piacere o non piacere, può essere provocatoria o ironica, come nel caso richiamato, e può far discutere, ma non è questo il punto. Il punto è che non sta alla destra decidere cosa può essere esposto e cosa no; così come non sta al Comune, che non ha alcun controllo preventivo su progetti di questa natura, perché siamo in democrazia, e ciò vuol dire che l’arte è libera".

Del Pozzo ’corregge’ anche la meloniana Manuela Zuntini: "Sosteniamo Cheap con 10mila euro l’anno e non 120mila euro come dichiara la consigliera, per garantire libertà di espressione usando muri e spazi urbani come luoghi di dibattito pubblico e riflessione su temi come la violenza di genere, il femminismo, i diritti umani". Morale: "Chiedere al sindaco di rimuovere delle opere artistiche tradisce un riflesso pavloviano della destra, che pensa che sostenere la cultura voglia dire assoggettarla, confondendo la libera espressione artistica con la propaganda", chiude l’assessore.