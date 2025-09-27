Marche, l’ultimo confronto

Marche, l'ultimo confronto
Cronaca"Il Comune lavora per l’uscita, ma l’Unione rifiuta di rispondere"
27 set 2025
PIERLUIGI TROMBETTA
Cronaca
  4. "Il Comune lavora per l’uscita, ma l’Unione rifiuta di rispondere"

"Il Comune lavora per l’uscita, ma l’Unione rifiuta di rispondere"

Il sindaco Pellegatti replica alle accuse del dem Santi sui ritardi dell’amministrazione per l’abbandono dell’ente.

Il sindaco Lorenzo Pellegatti

Il sindaco Lorenzo Pellegatti

"Sono rimasto esterrefatto dalle dichiarazioni della minoranza sulla mancata organizzazione da parte del Comune circa l’uscita dall’Unione Terre d’Acqua". A parlare è il sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti, che replica alle accuse di Michael Santi: l’esponente dei dem aveva rimarcato l’immobilismo del Comune a 100 giorni dall’uscita dell’Unione.

"La paralisi assoluta – sottolinea il primo cittadino – la vediamo invece da parte dell’Unione che, più volte sollecitata a collaborare fornendo dati da condividere nell’interesse di tutti gli enti, è rimasta pressoché inerte. Ora il nostro obiettivo è riorganizzare le attività dei servizi che erano stati trasferiti all’Unione: Siat, cioè i servizi informatici, Personale, Centrale Unica di Committenza, Catasto e Ufficio di Piano distrettuale". Giorni fa, il Comune ha inviato una lettera all’Unione in cui è stato formalizzato quello che l’amministrazione comunale sta richiedendo da mesi senza successo. "Abbiamo chiesto un cronoprogramma dettagliato – prosegue il sindaco – per il rilascio dei locali; perché l’Unione ha sede nel nostro municipio e dovrà quindi riconsegnare locali e attrezzature. E abbiamo chiesto la nomina di un referente per la riconsegna degli spazi, dei verbali e dell’inventario. Nessuna risposta. Chiediamo la costituzione di tre tavoli tecnici sui temi Siat, Ufficio di Piano e Personale. Nessuna risposta. Per quel che riguarda il Siat, dopo vari incontri, in cui il Comune si è reso disponibile a fornire ogni supporto, è stata chiesta un’analisi delle alternative possibili di gestione dei servizi post recesso. Nessuna Risposta".

"Il tavolo tecnico – aggiunge Pellegatti – in questo caso è inoltre necessario per i contratti e le convenzioni in essere intestati all’Unione e in favore del Comune. Nessuna risposta. Stiamo lavorando alacremente a questa riorganizzazione, e per questo ringrazio lo studio esterno che ci sta affiancando e i tecnici e dirigenti comunali. In attesa di risposte che non arrivano noi continuiamo a lavorare per uscire dall’Unione e non prendiamo in considerazione nessuna proroga".

p. l. t.

