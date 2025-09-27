"Il Comune lavora per l’uscita, ma l’Unione rifiuta di rispondere"

"Sono rimasto esterrefatto dalle dichiarazioni della minoranza sulla mancata organizzazione da parte del Comune circa l’uscita dall’Unione Terre d’Acqua". A parlare è il sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti, che replica alle accuse di Michael Santi: l’esponente dei dem aveva rimarcato l’immobilismo del Comune a 100 giorni dall’uscita dell’Unione.

"La paralisi assoluta – sottolinea il primo cittadino – la vediamo invece da parte dell’Unione che, più volte sollecitata a collaborare fornendo dati da condividere nell’interesse di tutti gli enti, è rimasta pressoché inerte. Ora il nostro obiettivo è riorganizzare le attività dei servizi che erano stati trasferiti all’Unione: Siat, cioè i servizi informatici, Personale, Centrale Unica di Committenza, Catasto e Ufficio di Piano distrettuale". Giorni fa, il Comune ha inviato una lettera all’Unione in cui è stato formalizzato quello che l’amministrazione comunale sta richiedendo da mesi senza successo. "Abbiamo chiesto un cronoprogramma dettagliato – prosegue il sindaco – per il rilascio dei locali; perché l’Unione ha sede nel nostro municipio e dovrà quindi riconsegnare locali e attrezzature. E abbiamo chiesto la nomina di un referente per la riconsegna degli spazi, dei verbali e dell’inventario. Nessuna risposta. Chiediamo la costituzione di tre tavoli tecnici sui temi Siat, Ufficio di Piano e Personale. Nessuna risposta. Per quel che riguarda il Siat, dopo vari incontri, in cui il Comune si è reso disponibile a fornire ogni supporto, è stata chiesta un’analisi delle alternative possibili di gestione dei servizi post recesso. Nessuna Risposta".

"Il tavolo tecnico – aggiunge Pellegatti – in questo caso è inoltre necessario per i contratti e le convenzioni in essere intestati all’Unione e in favore del Comune. Nessuna risposta. Stiamo lavorando alacremente a questa riorganizzazione, e per questo ringrazio lo studio esterno che ci sta affiancando e i tecnici e dirigenti comunali. In attesa di risposte che non arrivano noi continuiamo a lavorare per uscire dall’Unione e non prendiamo in considerazione nessuna proroga".

