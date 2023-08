Il Comune liquida la Gesco e cambia l’illuminazione

Il Comune di Loiano con la messa in liquidazione e la prossima chiusura della società partecipata Gesco Loiano srl ha riacquisito la proprietà dell’impianto di illuminazione pubblica. Questo ha consentito di affidare un incarico per redigere un progetto per interventi di messa a norma ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica esistenti nel nostro territorio comunale.

La giunta ha approvato il progetto definitivo, che prevede un totale di 627.000 euro di investimenti, diviso in tranches funzionali. La prima del valore di 114mila euro sarà realizzata alla fine dell’ anno mentre la seconda, di 513mila euro, sarà realizzata all’inizio del prossimo anno.

Il finanziamento del progetto sarà garantito da 100mila euro provenienti da fondi del PNRR, mentre il restante importo di 527.000 verrà coperto attraverso un mutuo contratto dal comune con la Cassa Depositi e Prestiti.

Il rimborso delle rate sarà garantito dal risparmio ottenuto dai consumi di energia elettrica, e ciò comporterà vantaggi ambientali per la riduzione delle emissioni inquinanti. Inoltre, l’installazione di illuminazione a led porterà benefici per l’Osservatorio Astronomico di Loiano, in quanto contribuirà a ridurre l’inquinamento luminoso e a preservare la qualità del cielo notturno. Il progetto rappresenta quindi un altro passo per una gestione sostenibile delle risorse a vantaggio della salvaguardia dell’ambiente.

"L’importante investimento sottolinea il sindaco Fabrizio Morganti – di messa a norma ed efficientamento del nostro impianto di pubblica illuminazione è reso possibile per il fatto che il Comune ha riacquisito la proprietà del bene. Infatti, sarebbe stato molto difficile contrarre un finanziamento così consistente per la Gesco Loiano srl con bilanci in passivo e futuro incerto. Il nuovo impianto interamente a lampade Led avrà un risparmio sui consumi ipotizzato intorno al 60%, questo ci permetterà di non sottrarre risorse alla spesa corrente del nostro bilancio. Innegabili sono poi i vantaggi del risparmio energetico a salvaguardia dell’ambiente. Il nuovo impianto avrà la possibilità, inoltre, di programmare l’intensità luminosa che potrà essere ridotta nelle ore centrali della notte.

Abbiamo avuto momenti difficili con il grande aumento dei costi dovuti alla crisi energetica, ma grazie ai provvedimenti adottati, i contributi statali e la collaborazione dei cittadini siamo riusciti a mantenere il bilancio in equilibrio. La realizzazione del progetto di efficientamento ci permetterà in futuro di affrontare le turbolenze dei mercati ed eventuali crisi energetiche molto più facilmente".