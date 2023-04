Il Comune mette all’asta gli oggetti ritrovati

Il Comune di Pieve di Cento organizza un’asta pubblica per vendere oggetti rinvenuti sul territorio comunale e non rivendicati dai proprietari nei termine di legge e beni dismessi dall’ente. L’asta si terrà lunedì alle 16 in piazza Andrea Costa, meteo permettendo. Gli oggetti verranno ceduti al miglior offerente. E la fanno da padrone le biciclette, con una decina di bici per tutti i gusti, non manca un monopattino elettrico, e ancora un triciclo, sedie - cinema, attaccapanni, macchine da scrivere, macchine Polaroid e l’arredo completo di uno skate park. In questo ultimo caso saranno mostrate delle immagini. "Speriamo nel meteo – dice il sindaco Luca Borsari (nella foto) – che per il momento non promette nulla di buono. Vedremo se riusciremo a fare l’asta. Per quanto riguarda l’arredo dello skate park stiamo riqualificando quello comunale con nuovi arredi. E abbiamo pensato di mettere all’asta i vecchi arredi per gli appassionati del genere. Gli arredi dismessi possono infatti essere collocati tranquillamente in proprietà private e utilizzati".

I beni, precisa il Comune, vengono messi all’asta nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza garantirne funzionalità e stato d’uso. L’amministrazione comunale non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento dei beni e si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità. Nessun reclamo e nessuna contestazione potranno perciò essere avanzati. L’asta si terrà per mezzo di pubblico banditore a viva voce, con la formula del "visto e piaciuto", e durerà fino al segnale di aggiudicazione del banditore. Il cittadino risultato aggiudicatario è obbligato all’acquisto del bene.

p. l. t.