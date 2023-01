Il Comune non trova diplomati "Rischiamo di perdere i fondi Pnrr"

C’è chi, come il Comune di Castenaso, ha già dovuto rinunciare del tutto e chi è comunque in difficoltà con l’aumento dei costi per realizzare le opere programmate. Ma c’è anche chi rischia un flop con i fondi del Pnrr per assenza di personale. E’ il caso del Comune di Crevalcore, che non trova i diplomati necessari (geometri, periti edili) per seguire l’iter amministrativo rapidissimo previsto per i fondi del Pnrr. Un bando in scadenza il 13 gennaio è stato per questo prorogato a fine mese alla caccia disperata di candidati, mentre il sindaco di Crevalcore Marco Martelli lancia un appello. "Purtroppo permangono ancora grandi difficoltà a reperire tutte le maestranze necessarie al corretto funzionamento degli enti pubblici, in questo caso i Comuni – dice Martelli –. Soprattutto quando si parla di personale con competenze tecniche, come in questo caso, le problematiche aumentano, dal momento che i Comuni entrano in ‘competizione’ con gli studi privati e le aziende del settore edile. Siamo in una fase molto delicata, soprattutto per i Comuni come noi, ancora in fase di ricostruzione post-sisma, che si trovano a dover gestire, oltre ai cantieri della ricostruzione, anche tutte le opere legate al Pnrr che hanno delle tempistiche di realizzazione molto stringenti". Nel 2023 il Comune di Crevalcore si troverà a gestire tre cantieri legati alla ricostruzione del valore complessivo di oltre 19 milioni di euro (teatro storico, municipio e villa Ronchi). A questi si affiancheranno altri 2,9 milioni per altri due cantieri beneficiari di finanziamenti statali e regionali (skate park e riqualificazione sportiva del Parco Sarti, rigenerazione urbana delle ex scuole nella frazione Palata Pepoli). Sempre nel 2023, a Crevalcore si dovranno appaltare i lavori per il nuovo polo scolastico, nido e materna, del valore di sette milioni e mezzo di euro, con un finanziamento del Pnrr che dovrà vedere l’opera collaudata nel giugno del 2026. "Dovremo aggiungere anche – prosegue il primo cittadino – un appalto per la sistemazione delle strade che hanno un bisogno impellente di essere asfaltate e la realizzazione di una rotatoria da prevedere a Porta Modena, oltre a tutte le manutenzioni ordinarie che normalmente si dovrebbero fare. In tale enorme carico, si è inserito il problema degli aumenti dei prezzi che hanno reso i finanziamenti concessi insufficienti alla realizzazione delle opere: una roba da far tremare i polsi. Non a caso alcuni Comuni stanno alzando bandiera bianca e stanno rinunciando ai finanziamenti perché non sono nelle condizioni di rispettare le tempistiche o, peggio ancora, le risorse stanziate non bastano più. La struttura tecnica del Comune di Crevalcore sta facendo un grande sforzo, e di questo li ringrazio, ma abbiamo bisogno di personale in tutti gli uffici altrimenti la macchina si incepperà".