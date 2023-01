Il Comune non vuole rottamare le cartelle

"Ci teniamo ad affermare un principio di equità". Così l’assessora alle Politiche tributarie e alla Gestione e alla valorizzazione del patrimonio comunale Barbara Mezzetti ha motivato la scelta del comune di Castel San Pietro Terme di non aderire allo stralcio automatico delle cartelle di pagamento fino a 1.000 euro affidate agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 prevista dalla Legge di Bilancio 2023. Si tratta, lo precisa un comunicato emesso dal Palazzo di piazza XX Settembre, "per lo più di sanzioni amministrative e violazioni del codice della strada". Ebbene, l’assessora Mezzetti sottolinea che la delibera è stata redatta "per affermare un principio di equità a noi molto caro: il nostro dovere è da un lato mantenere l’equilibrio economico dell’ente, e dall’altro ribadire il concetto che i tributi vanno pagati".