Il Comune premia la svolta green In arrivo altri incentivi alle imprese

Nuovi incentivi a piccole e micro-imprese operanti nei settori legati all’economia di prossimità del territorio a rimborso di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi di energia: è uscito a San Lazzaro il secondo bando pubblico per promuovere la transizione ecologica delle attività produttive locali. Le domande per l’assegnazione delle risorse potranno essere presentate entro il 30 novembre. Finalità dell’iniziativa è l’incentivazione di azioni mirate alla riduzione dei consumi energetici, prevalentemente elettrici, che non usufruiscano già di incentivi e agevolazioni di carattere statale o regionale, al fine di ridurre i costi energetici delle piccole e micro imprese del territorio e di concorrere a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti fissati dal Paesc del Comune.

Possono presentare domanda di contributo le piccole e micro-imprese, aventi almeno una sede operativa sul territorio di San Lazzaro e operanti nei settori del commercio, turismo, ristorazione, ricettivo, servizi, artigianato. Verranno ammesse a contributo le spese che saranno sostenute nel periodo 01042023 – 31122023, relative a sostituzione o efficientamento dei sistemi di illuminazione interna dei locali e delle insegne, purché realizzati e gestiti conformemente alle disposizioni in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso, e la sostituzione o efficientamento di apparecchiature connesse all’attività di impresa. "Un bando strategico che rilanciamo con maggiori risorse per le attività – sostiene l’assessore alle Attività Produttive, Sara Bonafè –. Come amministrazione dobbiamo essere in grado di sostenere il tessuto imprenditoriale nel raggiungimento di un sempre maggiore efficientamento energetico".

"Come Confcommercio Ascom, insieme al Comune, abbiamo avviato il progetto sperimentale “Bollino Green” ,negli ultimi anni, per favorire la transizione del Terziario verso modelli di sviluppo sostenibile – spiega la presidente Lina Galati Rando –. In quest’ottica, il Comune ha promosso di recente in bando a favore delle aziende per stimolare investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici. Adesso la proroga della scadenza di questo bando, che mette il focus sull’efficentamento energetico, è un’ottima notizia perché si indirizza ad una platea di piccoli imprenditori".

Zoe Pederzini