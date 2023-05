Il Comune punta sullo sport e lancia un bando per i contributi

Il Comune di Castel San Pietro, nell’ottica di un’azione integrata per la promozione della cultura sportiva, ha pubblicato un avviso pubblico per assegnare contributi a sostegno di progetti sportivi svolti sul territorio comunale e finalizzati alla promozione e alla valorizzazione integrata del settore sportivo, realizzati e conclusi nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023, in una o più giornateserate, sul territorio di Castel San Pietro. Possono richiedere i contributi le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), singole o aggregate, che, alla data di scadenza per la presentazione delle richieste di sostegno, risultino iscritte all’Albo delle libere forme associative del Comune e che operino in uno o più dei seguenti ambiti sportivi: educazione alla pratica sportiva; attività dilettantistiche e amatoriali; valorizzazione del benessere, stili di vita sani e tutela della salute; eventi sportivi ed iniziative rilevanti per il territorio. La domanda dovrà pervenire entro le ore 12,30 del 20 giugno 2023 e potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel San Pietro in piazza XX Settembre 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30; oppure inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: [email protected] . L’importo massimo complessivo da assegnare è di 5.500 euro e potrà essere superato se nel corso del 2023 si renderanno disponibili ulteriori risorse economiche.