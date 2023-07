Il Comune ringrazia gli angeli del fango

Medicina ringrazia i volontari impegnati nella gestione dell’emergenza con una cerimonia nella Sala del Consiglio. L’incontro è stato un momento di condivisione e ringraziamento per coloro che insieme al Comune hanno gestito direttamente il Centro operativo comunale. Lo sforzo è stato molto significativo e per questo il sindaco Matteo Montanari ha espresso riconoscenza alle associazioni di volontariato e ha consegnato loro una pergamena di ringraziamento. "Certamente l’amministrazione da sola non avrebbe mai potuto farcela. Per questo, ho ringraziato le associazioni di volontariato impegnate nell’emergenza alluvione di maggio. Sono stati oltre 200 i volontari in servizio per oltre un mese. Il loro generoso contributo è stato fondamentale per il Comune e per tante famiglie che hanno vissuto momenti difficili. Mi considero un Sindaco molto fortunato per avere tutte queste persone sempre al mio fianco", dichiara Montanari.

Pochi giorni fa è stata firmata dal sindaco l’ultima ordinanza comunale legata all’emergenza. Il Centro operativo comunale è stato attivo per ben 52 giorni. Un tempo lunghissimo in cui il territorio, i cittadini, le imprese e il sistema di protezione civile sono stati messi duramente alla prova. Sono state sette le rotture arginali più altre rotture parziali, 28 strade chiuse con ordinanze perché allagate e non transitabili, 33 persone ancora fuori casa, 150 mila euro per costi di pompaggio e supporto alla popolazione, oltre 160 famiglie evacuate dalle loro abitazioni, quasi 200 volontari attivi durante l’emergenza. Nei prossimi giorni Montanari e l’Assessore all’Agricoltura Massimo Bonetti visiteranno alcune delle realtà agricole più danneggiate del Comune. Tutte le associazioni si sono messe a disposizione. Ancora oggi, sono molte le persone che stanno contribuendo con generosità alla raccolta fondi avviata da Caritas Medicina con l’amministrazione. Tutto sarà distribuito a favore delle famiglie più colpite dall’alluvione. Sono già stati assegnati circa 20 mila euro e altre risorse saranno presto a disposizione.

z. p.