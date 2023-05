Il Comune ritocca i conti Manovra da 76 milioni

Si va verso una variazione di bilancio di quasi 76 milioni di euro, di questi 8,6 milioni verranno utilizzati per "opere strettamente necessarie".

I quasi 9 milioni di euro fanno parte dell’avanzo di bilancio (non vincolato) del Comune di Bologna di quasi 40 milioni, come ha illustrato l’assessora Roberta Li Calzi.

È quanto emerso, ieri, nel corso della commissione ’Pianificazione’, presieduta dal capogruppo leghista Matteo Di Benedetto, che verrà riaggiornata a venerdì anche per visionare il parere dei revisori dei conti. Nella ’manovra’ che prevede la prima applicazione dell’avanzo di bilancio, si prevedono interventi "strettamente necessari, per i quali non si può attendere", spiega la titolare del Bilancio.

Per quanto riguarda la parte corrente, quindi, verranno impiegati 1,8 milioni di euro per interventi urgenti, tra questi quasi 500mila euro per l’accordo piscine, frutto di un tavolo durato quasi un anno con il consorzio AcquaSeven per sopperire alle spese Covid che hanno colpito il settore; seguono interventi di manutenzione per strade, lavori edili, oltre a 200mila euro per la task force sulla sicurezza, altri interventi nelle scuole.

Gli altri 6,8 milioni di euro saranno impiegati per gli investimenti che verranno utilizzati per il verde pubblico, la manutenzione degli impianti e gli investimenti sui nuovi uffici del quartiere Savena.

Per quanto riguarda, invece, l’avanzo vincolato, il ’grosso’ di 47,6 milioni è derivante da trasferimenti di risorse, dei quali 22 milioni da finanziamenti Pnrr.

A questi, si aggiungono 16 milioni di vincolato per legge e principi contabili, oltre a 10 milioni di applicazione di avanzo vincolato da leggi sulla Tari per il riequilibrio del piano economico finanziario, più altri fondi per l’imposta di soggiorno e altro. Infine, la variazione più importante è quella legata al personale (6 milioni) e si considerano 10 milioni derivanti da extra costi per le grandi opere.

ros. carb.