"Il Comune sapeva dei ritardi. Ma non ha avvisato nessuno"

"Il Comune sapeva che c’erano ritardi nei lavori. Sapeva che all’inizio di settembre non sarebbe stato riaperto il passaggio a livello di via Marconi a Casalecchio, che l’area del cantiere della Nuova Porrettana non sarebbe stata liberata e avrebbe continuato a tagliare Casalecchio in due". Andrea Tonelli, consigliere comunale di Rete civica per il Centrodestra, punta il dito contro la Giunta comunale.

"Sapeva – aggiunge in un comunicato – che, finite le ferie estive, ci sarebbero stati non pochi problemi con la riapertura dei negozi, con il ritorno a scuola dei nostri ragazzi che, pur di non far tardi al suono della campanella, devono uscire prima di casa e fare lunghi giri per la città per arrivare alla scuole Ciari, per esempio". Per far passare sotto via Marconi il tunnel della nuova Porrettana, il 23 marzo venne chiusa al traffico l’area del passaggio a livello. Il 1° settembre era prevista la riapertura: pare che resterà chiusa ancora per altri due mesi. "Nessuno ha pensato di metterci la faccia – insiste Tonelli – e di convocare un’assemblea con cui spiegare i motivi e i tempi del ritardo ai 3.700 residenti nell’isola di via Marconi Alta. I ristori previsti per il commercio di vicinato non saranno sufficienti e, comunque non arriveranno prima dell’inizio del 2026".

Nicodemo Mele