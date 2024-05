Il Comune segnala i centri estivi. Bonus rette fino a 300 euro

In vista della fine dell’anno scolastico il Comune di Persiceto segnala sul proprio sito web i centri estivi per la fascia di età 3 - 17 anni, aderenti al progetto regionale ‘Conciliazione vita – lavoro 2024’. A inizio giugno sarà pubblicato l’avviso rivolto alle famiglie residenti sul territorio, con termini e indicazioni per effettuare la richiesta di contributo, sulla base delle disposizioni regionali per il "Bonus rette". Il contributo prevede fino a 300 euro per ciascun figlio di età dai 3 ai 13 anni, 17 se con disabilità. La richiesta di contributo andrà presentata, nei modi e nei termini che verranno indicati nelle prossime settimane.

L’elenco delle famiglie ammesse al contributo per il territorio comunale di Persiceto sarà poi trasmesso all’Unione di Terre d’Acqua, che elaborerà la graduatoria.