Il Comune si traveste da Street tutor

Se la chiusura delle piazze non è inedita – si pensi al Cinema estivo o alla notte di Capodanno –, la ’transumanza’ della movida di certo lo è.

E ancora di più colpisce che l’amministrazione indichi le aree di divertimento alternative da raggiungere più facilmente, ovvero: via Casarini (dove c’è il DumBo), via Stalingrado e zona San Donato. Una versione extra large degli Street tutor, arruolati per convincere i ragazzi che stazionano all’esterno dei locali ad andare altrove. Per ora con scarso successo, a sentire le lamentele dei residenti.

L’incentivo, va dato atto, non manca: bus e navette saranno gratuiti (dalla mezzanotte, ora delle streghe, in avanti). Basterà a fare breccia negli irriducibili della notte, o anche a chi vuol divertirsi per una seria? Per adesso, è una scommessa, alla ricerca di quell’equilibrio tra popolo della notte e residenti del centro storico ben lungi dall’essere raggiunto.