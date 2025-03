Il Comune: "Signori al Galà". Ma lui smentisce

Gran Galà dello Sport di Molinella: tra gli ospiti vip annunciati Beppe Signori. Peccato che il noto ex calciatore del Bologna non ne sapesse nulla. Quella che, sabato scorso, doveva essere una serata per premiare i ragazzi che si erano distinti per meriti sportivi e scolastici, e gli atleti del territori, si è trasformata, ben presto, in un caso.

L’evento, organizzato e voluto dall’amministrazione comunale di Bruno Bernardi, era da tempo stato programmato per sabato, 1 marzo, all’auditorium di via Mazzini. All’evento, come si leggeva anche sul sito di Molinella fino pochi giorni fa, prima che il testo della notizia stessa venisse cambiato, doveva presenziare Beppe Signori. Il calciatore, però, al sabato, tramite un post su Instagram, ha smentito categoricamente la sua partecipazione: non solo, infatti, non avrebbe preso parte all’evento, ma non sarebbe neanche mai stato invitato al Gran Galà dello Sport. Queste le sue parole: "Ho visto sui vari social alcune locandine, che riportano il mio nome, secondo cui io stasera (sabato scorso, ndr) sarei a Molinella. Io rimango basito, nel senso che non sono stato né contattato, né informato della serata in programma. Siccome mi reputo una persona seria volevo dire, scusandomi per questa incomprensione con tutti quei bambini che si aspettavamo la mia presenza, che non sarò presente. Nessuno mi ha mai comunicato nulla. Quando do la mia parola io ci sono".

Il video, che in poco tempo ha innescato un intenso tam tam sui social della zona, ha causato non poco malcontento tra i tanti cittadini che si sono detti sconvolti dall’organizzazione dell’evento e dal modo in cui l’amministrazione stessa avrebbe gestito il fatto: nessuno, infatti, dell’organizzazione avrebbe mai avvisato della mancanza di Signori, neanche a poche ore dall’evento.

Stando a quanto appreso dalla stessa amministrazione l’organizzazione dell’evento sarebbe stata affidata a un esterno, perché persona fidata e in contatto con personalità del mondo dello sport. Il sindaco, già venerdì, pare avesse avuto comunicazione da Signori del disguido. Non era, però, seguita, a questa telefonata, alcuna correzione ufficiale sui canali dell’amministrazione, o sulle locandine dell’evento, tanto da spingere l’ex calciatore a dare notizia della sua assenza. Il sindaco Bruno Bernardi: "Come ho detto a Signori al telefono, sono davvero dispiaciuto per l’accaduto e mi scuso. Si è trattato di un errore di comunicazione. Colgo l’occasione per invitarlo ufficialmente al prossimo evento a Molinella". A dissociarsi, tramite social, dall’organizzazione dell’evento anche Emil Banca, che ha solo patrocinato.

Zoe Pederzini