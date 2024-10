Il Comune sostiene il doposcuola alle Simoni

Il Comune di Medicina sostiene il progetto di doposcuola ‘Il Ponte’. Avviato un nuovo e importante progetto di doposcuola "Il Ponte" dedicato alle ragazze e ai ragazzi che frequentano le scuola secondaria di primo grado G.Simoni (ovvero per la fascia di età che va dagli 11 ai 14 anni) nel Comune di Medicina. Sostenuto fortemente dall’amministrazione comunale, il doposcuola è supportato dall’Istituto Comprensivo di Medicina e sarà gestito dalla Cooperativa Solco Ida Poli all’interno dei locali delle scuole medie G. Simoni.

La cooperativa già da tempo, nel settore educativo, opera attraverso la gestione e la realizzazione di progetti socio-educativi rivolti a minori e portatori di disabilità fisica e psichica: interventi domiciliari, scuole dell’infanzia, comunità educativa per minori, servizi educativi di integrazione scolastica, servizi parascolastici e centri estivi, centro diurno per disabili adulti, progetti di autonomia in convenzione con Enti pubblici o Associazioni di familiari per sperimentare percorsi di autonomia rivolti a giovani adulti disabili.

Un progetto in linea con l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo che andrà a integrare le attività didattiche di insegnamento-apprendimento per questo ciclo di istruzione e che va a completare i vari servizi offerte alle famiglie come il pre, inter e post scuola.

L’amministrazione ritiene che ’Il Ponte’ sarà un punto di riferimento rilevante per le studentesse e gli studenti delle scuole medie del territorio. Uno spazio pomeridiano di aiuto compiti che ha l’obiettivo di migliorare il benessere scolastico e che permetterà anche alle famiglie di conciliare i tempi di vita-lavoro. Il doposcuola è già attivo dal 30 settembre e lo sarà fino al 30 maggio, nei seguenti orari: dalle 12.55 alle 17 per chi usufruisce del servizio mensa; dalle 14 alle 17 per chi non usufruisce del servizio mensa.

"È con grande soddisfazione che, malgrado i tempi molto stretti, siamo riusciti ad attivare questo nuovo servizio nell’interesse dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze e delle loro famiglie. Ringrazio il dirigente dell’IC Paolo Castellana e la Coop. Ida Poli per la preziosissima collaborazione" ha dichiarato con soddisfazione l’assessore all’Istruzione del Comune di Medicina, Dilva Fava.