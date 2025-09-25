"Il Comune strizza l’occhio alle frange dei facinorosi. L’illegalità deve finire"

"Ringraziamo gli agenti scesi in strada per contenere una marea di violenti che nulla hanno a che fare con una manifestazione pacifica. Agli agenti va la nostra massima solidarietà, con un augurio di guarigione ai feriti, se la situazione non è degenerata è per il loro sacrificio e professionalità". L’eurodeputato di FdI Stefano Cavedagna, dopo l’apprezzamento per le forze dell’ordine, usa parole ben diverse per Matteo Lepore: "È inaccettabile che accada tutto questo, una città letteralmente bloccata e scene di guerriglia che hanno impedito alle persone perbene di andare al lavoro. Chi commette questi atti violenti deve essere denunciato e pagare per le sue azioni, invece a Bologna il sindaco Lepore, non solo fa fatica a condannare i violenti, ma è solidale con loro, ci banchetta assieme, gli concede le sedi del Comune. Per questo ci stupisce lo stupore del questore Sbordone, purtroppo questi soggetti sono dei violenti nati, coccolati da un sindaco ostaggio dell’estrema sinistra, come dimostra la partecipazione di alcuni membri di giunta e consiglio a manifestazioni di collettivi e centri sociali, come dimostra il loro silenzio connivente e complice all’odio e alla violenza che esprimono contro il Governo".

Per Cavedagna, la linea da seguire è quella della fermezza: "La linea del Governo Meloni è chiara, la situazione a Gaza è inaccettabile, le azioni di Israele sono state condannate, tenendo il punto fermo sulla responsabilità di Hamas e la necessità che questi terroristi depongano le armi, ma queste violenze non hanno nulla a che vedere con la solidarietà a Gaza. La sinistra sta usando un dramma, ed è responsabile dei danni nelle città. Massima fermezza nei confronti dei violenti".

Infine, Cavedagna boccia la richiesta del Comune di escludere la a squadra israeliana dal Giro dell’Emilia: "Richiesta fuori luogo, non si può chiedere a un evento sportivo di farsi carico di dinamiche geopolitiche e conflitti internazionali. Lo ha detto chiaramente il nostro capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami".

Gilberto Dondi