Il Comune sulle Olimpiadi: "Candidatura nazionale"

"Siamo impegnati per partecipare agli Europei di calcio del 2032, insieme al Bologna FC lavoriamo per questo obiettivo, anche in relazione ai fondi del Governo per gli stadi", lo sottolinea l’assessora allo Sport per il Comune, Roberta Li Calzi.

Mentre per quanto riguarda "Olimpiadi e Paralimpiadi, che regalano certamente bellissime emozioni, meglio tenere i piedi per terra – dichiara Li Calzi –. Si può concorrere a una manifestazione come questa solo con una candidatura nazionale, dove Bologna collabori con le altre città. Ovviamente la collaborazione con il comune di Firenze continua sia sul fronte sportivo che su altri ambiti".

Dopo l’entusiasmo per le Olimpiadi di Parigi torna in auge l’ idea di qualche anno fa, era il 2019: organizzare i Giochi a Bologna e Firenze. Una proposta che era piaciuta a molti, soprattutto ai sindaci di allora delle due città,Virginio Merola e Dario Nardella.

Luca Dondi dall’Orologio, amministratore delegato del think tank bolognese Nomisma, riflette sull’indotto che un evento di tale importanza porterebbe alla città, ma anche alle enormi difficoltà di organizzazione. "Prendendo come parametro i 12 milioni di biglietti vendibili a Parigi, se si ipotizza una spesa extra per biglietto venduto di 100 euro (considerando che molto spesso non si compra un solo ticket e che la maggior parte degli spettatori viene da relativamente vicino) si ha un valore di 1,2 miliardi – spiega –. Alzando a 200 euro si arriva 2,4 miliardi. È chiaro che il beneficio per le categorie economiche sarebbe enorme". Ma, da analista, ammette "che non sarebbe un’impresa facile. A due città magnifiche come Bologna e Firenze mancano soprattutto gli aeroporti. Ad aiutare ci sarebbe l’alta velocità ma, prima di tutto – riflette – serve cementare il ’fidanzamento’ tra Bologna e Firenze".

La visione comune, prosegue Dondi dall’Orologio, "deve riguardare l’ospitalità, ad esempio. Come promuoverla, come rispondere all’overtourism. Serve, insomma, una visione sovralocale e sovraregionale. E lo sviluppo deve seguire questo perimetro. Senza dimenticare i costi: pensando ai Giochi precedenti, si prevede sempre un 170-175 per cento in più rispetto alle stime. Poi, certo, l’indotto è rilevante, ma vanno considerati impegno e costo collettivo che, in certi casi, possono essere superiori rispetto al vantaggio collettivo".