"Il Comune taglia i fondi, chiudiamo l’asilo"

Uno scontro in perfetto stile Don Camillo e Peppone quello che va in scena, a Malalbergo, tra il sindaco Monia Giovannini e il parroco don Giuseppe Mangano. Al centro della polemica il servizio scuola e nido delle Don Messieri di cui il parroco Mangano è gestore. Ad accendere la miccia lo stesso parroco in una lettera, dai toni accesi, mandata alle famiglie del territorio: "Con dispiacere vi comunico che il servizio Nido e la scuola dell’Infanzia Don Messieri cesseranno la loro attività al 30 giugno. Nel presentare la già difficile situazione economica e gestionale della scuola, avevamo preannunciato che per poter proseguire l’attività sarebbero state necessarie almeno due condizioni: un numero significativo di iscritti (superiore all’attuale) e un altrettanto significativo sostegno dell’amministrazione comunale mediante un adeguato aumento del contributo economico in convenzione. Purtroppo nessuna delle due condizioni si è realizzata. Per il prossimo anno scolastico, hanno presentato domanda di iscrizione 13 bambini per il Nido e 13 bambini per la scuola dell’Infanzia, un numero ben al di sotto della soglia di 3840 bambini necessaria per raggiungere un bilancio sostenibile".

La missiva del parroco poi sottolinea: "La richiesta avanzata da tempo al Comune di Malalbergo di un maggior sostegno, non solo non è stata accolta, ma addirittura dobbiamo registrare una significativa diminuzione. Per la nuova Convenzione ci viene proposto un contributo di 2mila euro per sezione per un totale di 4mila rispetto ai 10mila assegnati fino all’anno scolastico 2021-2022. Non possiamo non evidenziare che il Comune, relativamente alle Convenzioni tra i Comuni e scuole paritarie, applica il contributo più basso di tutta la provincia ed è l’unico che in sede di rinnovo delle convenzioni riduce il sostegno economico. La chiusura della scuola dell’Infanzia Don Messieri e del Servizio Nido, l’unico presente nel capoluogo, è sicuramente un fatto negativo, un impoverimento del territorio e dei servizi alle famiglie, una ’sconfitta’ anche per la comunità parrocchiale".

Per questo si terrà stasera alle 20.30 un incontro in parrocchia con le famiglie. La replica del sindaco Giovannini, però, non tarda ad arrivare: "La scuola parrocchiale ha un buco di 40mila euro, da quando i volontari storici sono stati accompagnati alla porta dall’attuale gestione. La curia non ha mai contribuito, ricordo che la scuola è parrocchiale, non statale né comunale. Abbiamo condiviso di recente che i contributi alle scuole parrocchiali andavano definiti in base al numero di sezioni. Così riconosciamo 10mila euro per entrambe le scuole del territorio, esattamente lo stesso importo riconosciuto all’istituto comprensivo statale".

Zoe Pederzini