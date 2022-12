Il Comune vara i bus scolastici (quasi) gratis

Buone notizie alla chiusura del bilancio del Comune di Molinella. Si va verso la gratuità del trasporto scolastico. Con l’approvazione del nuovo bilancio che andrà in consiglio comunale alla fine di dicembre, si conseguirà, infatti, il quasi totale abbattimento delle tariffe legate al trasporto scolastico comunale.

La misura andrà a regime con l’inizio dell’anno scolastico 202324. Il punto era all’interno del programma di mandato dell’amministrazione ed è il traguardo di un lavoro di progressivo abbattimento iniziato nei precedenti cicli di bilancio.

"I servizi a domanda individuale non possono essere erogati in maniera totalmente gratuita in virtù delle legislazione corrente – ha affermato con soddisfazione l’assessore ai Servizi extrascolastici, Letizia Fattori –, ma il lavoro di abbattimento delle rette e la progressività delle tariffe ci consentono di esentare dal pagamento le fasce Isee più basse e di far pagare una retta ’simbolica’ le fasce Isee più alte". Il massimo, infatti, sarà di 3 euro al mese.

"Quando abbiamo iniziato questo lavoro due anni fa – ha, poi, aggiunto l’assessore Fattori – i massimali delle tariffe legate al trasporto pubblico si avvicinavano ai 300 euro annui: ora la tariffa massima è un decimo". Quindi perchè questa scelta in un periodo in cui i costi tariffari dei servizi tendono a espandersi? La risposta arriva dalla Fattori stessa: "Perché riteniamo che il trasporto scolastico sia un servizio diverso dagli altri. Normalmente crediamo che i servizi debbano essere pagati in maniera proporzionale alle proprie possibilità, infatti abbiamo mantenuto sempre svariate fasce tariffarie, in relazione agli scaglioni di reddito. Il trasporto scolastico, però, riguarda il diritto allo studio, non è solo un servizio integrativo: senza non è possibile pensare alla frequenza scolastica. Per questo serve rimuovere gli ostacoli, anche quello economici. C’è un’idea di paese dietro: quella in cui si cerca, con fatica, di non lasciare indietro nessuno".

A parlare del risultato raggiunto, e reso possibile dalle scelte fatte sul bilancio comunale, è, con orgoglio, lo stesso primo cittadino di Molinella, Dario Mantovani: "Abbiamo in mente un modello di paese più equo, una società che non abbandona il modello di progressività nelle tariffe ma che rimuovi gli ostacoli al diritto allo studio, una delle fragilità storiche del nostro territorio".

Zoe Pederzini