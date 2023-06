Il Comune vede i comitati "Ecco le prime misure"

Il Comune ha incontrato i residenti di piazza Aldrovandi. Che, esasperati dalla movida notturna "fuori controllo", si erano detti pronti – in mancanza di contromisure immediate – ad adire le vie legali contro il Comune.

Nell’incontro di ieri sera, presenti il sindaco Matteo Lepore, la vicesindaca Emily Clancy e la capo di gabinetto Matilde Madrid, ai cittadini "sono stati illustrati gli interventi adottati come primo segnale immediato, rispetto alle loro richieste", fa sapere Palazzo d’Accursio. Perché, "come già ribadito, il diritto al riposo e alla salute dei cittadini va garantito".

Alcuni di questi interventi sono già in essere dallo scorso fine settimana. E vanno dal rafforzamento della presenza della polizia locale in piazza Aldrovandi, all’aumento degli street tutor – i facilitatori di strada per le zone della movida – e degli ‘ausiliari di prossimità’, figure istituite per favorire la partecipazione di cittadini volontari a progetti di sicurezza urbana.

Gli interventi della polizia locale, spiega l’amministrazione, "saranno particolamente concentrati sul contrasto ai comportamenti lesivi del diritto al riposo: quali cori, utilizzo di casse acustiche e strumenti musicali".

Gli agenti della polizia locale controlleranno anche l’accesso a vicolo Bianchetti. Che, denunciano da tempo i residenti della zona, che a riprova delle loro denunce portano numerosi video girati sul posto, "la notte si trasforma in un orinatoio a cielo aperto".

Sono inoltre confermati, si legge nella nota del Comune, "i servizi di controllo sulla vendita abusiva di alcolici, come il controllo del rispetto dei regolamenti da parte dei pubblici esercizi".

Ai residenti è stato quindi riferito che nel comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica tenutosi, sempre ieri, in Prefettura, "è stato deciso di procedere, in chiave collaborativa, a una rimodulazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica già in essere". Questo "consentirà di assicurare nel weekend una presenza delle forze di polizia anche in orario notturno, a partire dalle 2, in modo da coprire il presidio della piazza nel corso di tutta la notte".

Si è infine concordato di ritrovarsi anche la prossima settimana per proseguire il confronto su misure strutturali attraverso nuove forme di gestione dello spazio pubblico in Piazza Aldrovandi.

Inoltre il sindaco "ha dato nuovamente disponibilità a supportare la collocazione di un cancello sull’accesso di vicolo Bianchetti a uso esclusivo dei residenti".