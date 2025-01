"Il Comune vigilerà sulla nuova antenna"

Una nuova antenna Iliad per il 5G in via Coltermine a Pizzano di Monterenzio. Il sindaco, però, vuole vederci chiaro. A parlare dei dubbi in merito è lo stesso primo cittadino, Davide Lelli: "Il 9 gennaio abbiamo avuto un incontro online a cui hanno preso parte rappresentanti dell’Unione Savena Idice, di Arpae, della Regione, l’assessore Pietro Pellicciari e il consigliere Alessandro Zucconi. Durante il confronto noi del Comune abbiamo chiesto ad Arpae se fossero state effettuate misurazioni strumentali prima di esprimere parere favorevole all’installazione del nuovo palo destinato all’antenna Iliad. La risposta, fornita da Arpae, è stata che erano state eseguite valutazioni’, ritenute più affidabili delle misurazioni. Queste valutazioni si basano su modelli matematici che simulano l’emissione del campo elettrico e magnetico alla massima potenza consentita dalla normativa vigente, e successivamente analizzano come tali campi vengono percepiti dai ricettori". Lelli, poi, prosegue: "Il Comune di Monterenzio ha ribadito l’intenzione di procedere in tempi brevi con misurazioni autonome, avvalendosi di professionisti e laboratori accreditati. Questi rilievi saranno effettuati sia prima che dopo l’eventuale installazione del palo e dell’antenna, in modo da avere dati oggettivi per un confronto diretto con le rilevazioni di Arpae. Un’ulteriore osservazione di Arpae, utile per le valutazioni future, riguarda l’ipotesi di spostare una stazione radio base. Secondo Arpae, tale spostamento ridurrebbe i campi percepiti dai ricettori nelle immediate vicinanze, ma potrebbe comportare un aumento della potenza di emissione del segnale affinché l’antenna possa comunicare efficacemente con altre stazioni a monte e a valle, qualora non fosse disponibile un collegamento in fibra. Come amministrazione, sebbene il nostro parere non abbia carattere vincolante circa le decisioni degli enti competenti, Regione e Arpae, teniamo a sottolineare che intendiamo garantire una espansione sicura e monitorata di tale tecnologia".

"Ci impegniamo – conclude Lelli – a promuovere qualsiasi azione volta a ridurre i rischi sanitari potenzialmente legati all’esposizione ai campi elettromagnetici e assicurare un monitoraggio continuo degli effetti delle emissioni sulla popolazione e sugli ecosistemi, in un’ottica di trasparenza e tutela della salute pubblica".

Zoe Pederzini