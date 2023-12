Il concerto abusivo. Centinaia di ragazzini. Risse e coltellate allo show del trapper

CASALECCHIO (Bologna)

Sui social, dove la regola è l’eccesso, il virale l’ambizione, si consuma lo scambio d’accuse virtuali tra un trapper – chiamiamolo poco lungimirante – e i suoi fan quantomeno fantasiosi. Ma nel mondo reale, dove si deve catapultare, per necessità, quello che è successo sabato sera al centro commerciale di Casalecchio, la vicenda dei disordini a corredo del concerto, improvvisato e non autorizzato, di Medy Cartier (al secolo il ventiduenne El Marbouh Ermedhi) la stanno ricostruendo i carabinieri. Che, in seno all’informativa per la Procura, annotano due diciassettenni feriti lievi: uno accoltellato a una gamba, un altro colpito con una bottigliata alla testa, unici ‘caduti’ nelle varie e diffuse risse che hanno caratterizzato una serata di caos. Per chiarire cosa è accaduto è necessaria, prima di tutto, una premessa. Lo Shopville Gran Reno, grande centro commerciale alle porte di Bologna, ogni weekend viene preso d’assalto da centinaia di ragazzini, che passano lì i loro sabato pomeriggio. Più volte, questo ‘ciondolare’ è diventato molesto ed è sfociato in risse a favore di smartphone. Una volta, tanto per dire, questi ‘maranza’ – come si autodefiniscono – sono pure saliti sopra al cofano di una gazzella dei carabinieri. E questo è il prologo. In questo contesto, il trapper Medy annuncia, su una stories, che avrebbe fatto tappa sabato allo Shopville. Dice lui ora: "Volevo solo fare una cosa per vedervi stare insieme". Complice un tam tam che rimbalza tra TikTok e Instagram, centinaia di ragazzini – almeno quattrocento, dai numeri delle forze dell’ordine – raggiungono Casalecchio. E, tra una canzone e l’altra, iniziano a prendersi a spintoni. Insulti. Bottigliate. Qualcuno tira fuori un coltello. Altri spruzzano dello spray urticante e aprono un estintore nella galleria del centro commerciale. È il caos. Arrivano i carabinieri e, anche con l’ausilio di alcune squadre del Reparto mobile della polizia, riescono a disperdere la folla, dopo avere invitato il trapper a tornarsene a casa. I minorenni molesti si riversano verso la piccola stazione, piano piano la situazione torna alla calma. I militari dell’Arma avviano le indagini: acquisiscono video, ascoltano testimoni. Cercano gli autori delle violenze e le eventuali responsabilità, in questo guaio, del trapper del Pilastro, quartiere difficile di Bologna, tristemente noto per la strage della Uno Bianca. Medy non è nuovo a problemi con il rispetto delle regole: il suo presente parla sì di musica, ma il suo (recente) passato racconta di un ragazzo cresciuto a piccoli reati di strada, con passaggi al Pratello da minorenne e una condanna, recente, a tre anni e mezzo per una rapina in spiaggia a Riccione, nel 2020. Tuttora, Medy è sottoposto a una messa in prova per reati commessi da minorenne.

E questo è il fronte del reale. Nel fantasioso regno dei social, invece, il dibattito lo animano le fake news. "Al Gran Reno ci sono sette accoltellati", si legge in calce a un video su TikTok. In un altro, una ragazzina parla addirittura di due morti. Cialtronate acchiappa like che irritano lo stesso Medy. Che replica: "Mi dispiace che si siano creati dei disordini prima che arrivassi per colpa di poche persone che non sanno divertirsi, ma mi dispiace ancora di più che ci siano persone che pur di fare hype o un contenuto virale su Tik Tok siano disposte a tutto.

A far male al prossimo e a parlare di cose mai successe". E chiosa: "Imparate il rispetto, provando a parlare di morti inesistenti avete ucciso me".