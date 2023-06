Il concerto del Gladiatore L’incasso va agli alluvionati

Al suo segnale scatenate la generosità. Il 27 giugno, Russell Crowe arriverà a Bologna per un concerto il cui incasso sarà devoluto agli alluvionati. E il Gladiatore riceverà il Terraviva Green Award, un premio per l’impegno nella lotta al cambiamento climatico. Il riconoscimento gli sarà consegnato lunedì 26 giugno al Royal Hotel Carlton. Ma c’è di più. Anche le star sostengono l’evento (di cui il Carlino è media partner), tra loro l’ex stella della Juve Alessandro Del Piero, Pupi Avati, Carlo Vanzina, Damiano Michieletto, Luca Ward, Cesare Bocci e Sara Ciocca. Lo show, alle 21 al teatro comunale Nouveau, è una delle tappe del tour internazionale della band del divo, che ne è voce e chitarra, e assume un significato importante e dal forte impegno civile: Paolo Rossi Pisu, che con la Genoma Films organizza l’iniziativa, ha scelto di devolvere – attraverso la raccolta fondi Mic-Cinecittà – l’incasso della serata, dedotti i costi tecnici, alle comunità dell’Emilia-Romagna. Un’iniziativa di solidarietà subito ripresa dallo stesso Crowe, che l’ha appoggiata e condivisa sui social. Il concerto è realizzato da Genoma Films, in collaborazione col Teatro Comunale di Bologna e Bologna Welcome e il sostegno di Ascom, Emilbanca, Riviera Marine, Calzanetto, Vertical Music Records e Mei. Il Carlino darà la possibilità ad alcuni lettori di incontrare Crowe. Nei prossimi giorni vi spiegheremo come.