Il Concerto delle Nazioni, quando la musica corre in aiuto

La Croce Rossa e Mezza Luna Rossa, mai come in questo momento sono coinvolte nelle operazioni internazionali dove la presenza di soccorso, nonostante le problematiche, è concessa e auspicata. Proprio là dove le popolazioni necessitano di transiti e aiuti umanitari che solo organizzazioni come questa possono espletare. E proprio a sostegno di quest’opera quotidiana, oggi 1 dicembre si terrà un concerto di canti della tradizione natalizia nelle diverse lingue del mondo, eseguite dalla Corale SS Giuseppe e Ignazio, diretta dal Maestro Andrea Nobili e accompagnata al pianoforte dal Maestro Antonio Danza. Questo Concerto delle Nazioni è promosso dal Corpo Consolare della Emilia-Romagna al quale aderiscono 23 Nazioni e avrà luogo alle ore 20,30 presso l’Oratorio di San Filippo Neri in via Manzoni 5, Bologna. Al termine dell’evento seguirà un brindisi.