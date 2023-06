Il congedo del comandante Saluti a Rampino in Comune

Ieri mattina nella sala consiliare del municipio il sindaco di San Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti ha salutato il maggiore dei carabinieri Alessandro Rampino, comandante del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia carabinieri di Persiceto – prossimo al congedo. Rampino infatti terminerà il suo incarico il prossimo 23 giugno. Per l’occasione erano presenti anche l’assessora alla Sicurezza Alessandra Aiello, la presidente del consiglio comunale Carmela Epifani, il comandante della Compagnia carabinieri di Persiceto Massimo Costanzo, rappresentanti del commissariato di polizia di Stato, della polizia locale, della Protezione civile, dell’Associazione nazionale carabinieri e dei gruppi di controllo di vicinato.

"Abbiamo ringraziato coralmente – dice il sindaco – il maggiore Rampino per il servizio che ha prestato con professionalità e dedizione in questi ultimi 17 anni a Persiceto a favore della sicurezza dei cittadini e del territorio. E proprio sulla sicurezza l’amministrazione comunale ha investito tante risorse". Prima di arrivare a San Giovanni in Persiceto, Rampino, che ha scalato la carriera da sottufficiale per poi arrivare ad ufficiale, aveva prestato servizio nella Compagnia carabinieri di Modena e nei nuclei investigativo e radiomobile.

p. l. t.