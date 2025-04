Il congedo del Dottor Balanzone: "Ha portato sorrisi e saggezza. Ora lo farà dall’alto del cielo"

Tutto esaurito dentro e fuori l’abbazia di Zola ieri mattina per il congedo dal mondo di Alessandro Mandrioli, circondato da familiari, autorità e i tanti amici, ma anche da diverse maschere carnevalesche arrivate da tutto il nord Italia e schierate nei banchi della chiesa in costumi d’ordinanza, a rendere omaggio al Dottor Balanzone, costretto per poche ore a presentarsi in pubblico senza il suo cappello nero, appoggiato sulla semplice bara posta al centro della navata.

Un dolore composto e una cerimonia serena celebrata dall’abate monsignor Gino Strazzari, che ha ricordato la "tanta gioia che Sandro ha sparso dappertutto: nelle piazze e nei teatri, nei centri sociali e nelle strade di tante città d’Italia e del mondo. Nelle vesti di Balanzone ma anche con la sua compagnia dei Girasoli. Ha portato sorriso, arguzia, saggezza e continuerà a farlo dall’alto dei cieli". Sorriso mesto ma anche qualche lacrima nei volti di Dsèvod, la maschera di Parma, del Papà del Gnoco (Verona), il Castellano di Peschiera, Bertoldo da San Giovanni, Sgorghiguelo, Pulonia e Sandrone da Modena ed altri, schierati a fianco di Valerio Corradi, presidente del Centro di coordinamento maschere italiane, lapidario nel ricordare Mandrioli come "un fenomeno in ogni contesto, dalla piazza di un paese alla quinta strada di New York dove lo scorso anno diede spettacolo nel nome della bolognesità più genuina".

Ancora Corradi svela che prima di accettare l’invito volle sentire i suoi figli: Lucia, Francesco, Elena e Sara, che lo incoraggiarono ad affrontare quest’altra tournée in occasione del Columbus day, patrocinata dal Ministero degli affari esteri. Innumerevoli le sue interpretazioni, sempre svolte con garbo ed eleganza, nel segno della cultura popolare. E negli ultimi anni anche della nostalgia e della speranza di vedere rinascere il Carnevale dei bambini, a Bologna, quello ideato dal cardinal Lercaro, nel quale esordì come Balanzone nel 1989 e durato fino a cinque anni fa, sempre al centro dell’attesa di cosa avrebbe inserito nel discorso al popolo tenuto davanti a San Petronio. Un rimpianto rinnovato anche in uno dei suoi ultimi post, quello del 2 marzo, con l’appello alla città per fare rivivere il carnevale di Bologna.

"Il nostro carnevale manca a tutti", ha ammesso ieri al funerale l’assessore alla cultura di Bologna, Daniele Del Pozzo. Il sindaco di Zola, Davide Dall’Omo, ha detto che "Zola e Bologna non possono che dirti grazie", mentre l’amico di poesia Federico Cinti lo vede già a fianco della sua amata Claudia e "a fèr teater in paradis, dnanz al padràn ed cà, dnanz a Dio Pèder".

Gabriele Mignardi