Il congresso agita i dem: "Piena fiducia a Mazzoni"

Le voci sul congresso che verrà hanno messo in agitazione il Pd. Un possibile accordo unitario che possa tenere insieme il partito regionale e quello bolognese, puntando sul bis di Tosiani in Emilia-Romagna, e sul segretario cittadino Enrico Di Stasi, vicino al sindaco Matteo Lepore, da ieri infiamma le chat democratiche. Con l’ala del partito di fede Schlein, vicina all’attuale segretaria provinciale Federica Mazzoni e al sindaco Lepore, che ha fatto quadrato. Una "blindatura" partita dallo stesso Di Stasi che, in alcune chat di partito, avrebbe difeso Mazzoni, e quindi un suo eventuale secondo mandato alla guida del partito, di fatto escludendo eventuali accordi che lo tirano in ballo per un’ipotetica corsa alla guida della Federazione bolognese, in asse con il bis di Tosiani. Insomma, il ragionamento nella maggioranza del partito è chiaro: Mazzoni è la prima segretaria donna del Pd bolognese, qualsiasi decisione va condivisa con lei.

Ragionamento che viene fatto anche dalle donne dem, che rinvendicano una presenza femminile ai vertici del partito. L’ex sottosegretaria Francesca Puglisi, via Facebook, non nasconde il suo disappunto:

"Leggo di possibili accordi sulle segreterie del Pd di Bologna e regionale che prefigurano un accordo unitario tra uomini che “ovviamente” priverebbe la Federazione di Bologna della prima segretaria donna.

La prima segretaria donna che ha condotto in questi anni il partito in modo unitario e che unitariamente lo sta risanando.

Per fortuna ci sono i congressi. Dove si vota. E comunque se salta una donna a Bologna, serve una donna alla guida del partito regionale. Siamo o non siamo la metà degli iscritti?".

Una impostazione che, filtra, sarebbe condivisa anche dalla storica portavoce di Prodi, Sandra Zampa, pronta a sostenere Mazzoni.

Il mantra, al di là della questione di genere, che viene sottolineata da più parti, è chiaro: ora la priorità è il risanamento del partito e dei suoi circoli. Solo dopo si può iniziare a parlare di congresso. Da quello che filtra, il mese prossimo dovrebbe esserci un summit al Nazareno per capire come gestire la stagione dei congressi (che è comunque nel 2025), così da dare ai vari territori una finestra di date. La Regione e le Federazioni locali, Bologna compresa, potrebbero ’anticipare’ il congresso a primavera, anziché andare a scadenza naturale in autunno. Intanto, a picconare possibili accordi per sostituire Mazzoni, accordi che avrebbero frenato anche altri possibili candidati (dai vice Meogrossi e Aitini a Bologna, a Stefano Caliandro in regione) c’è lo stesso Daniele Ara, assessore alla Scuola, vicino a Lepore, finito nel toto-segreteria: "Smentisco che io possa essere interessato, mi sento amministratore pubblico e penso che questo sia il contributo migliore che posso dare alla città. Quindi piena fiducia a Mazzoni, che è impegnata a tenere la barra dritta con grande spirito unitario, affrontando problematiche che dobbiamo risolvere da oltre 20 anni come quella delle sedi".

