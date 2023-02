Il Congresso Pd Oltre 7.500 iscritti, ma solo cento arrivano da Articolo Uno

di Rosalba Carbutti

Nel Pd è tutto pronto per la prima fase congressuale. Si partirà probabilmente sabato 4, anziché venerdì, con il voto nei circoli. Gli iscritti sceglieranno tra i quattro contendenti Pd (Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo), poi i due più votati si sfideranno alle primarie aperte. Ieri sera si è riunita la commissione provinciale congressuale per ’certificare’ la fine del tesseramento e i dati delle iscrizioni. Un incontro piuttosto lungo, da cui trapela che la Federazione bolognese avrebbe aumentato il numero delle iscrizioni a quota oltre 7.500 iscritti, un dato superiore al 2021 quando le tessere Pd erano non più di 7mila. Di questi solo poco più di un centinaio, gli iscritti di Articolo 1 passati al Pd. Confermato il dato, esplicitato l’altro giorno dalla Federazione dem a seguito dell’open day del weekend di via Andreini e di tutti i circoli di Bologna e provincia, per cui a spingere le persone a iscriversi è stato il tesseramento cartaceo in presenza. Un segnale positivo per Stefano Bonaccini, secondo alcuni, avendo una base più radicata nei circoli. Nel rush finale delle iscrizioni, conteggiando anche quelle online arrivate ieri, alle 800 già confermate se ne sono aggiunte circa 200, arrivando quindi a circa mille iscrizioni ’congressuali’. Ma se il Pd sorride per l’andamento positivo del tesseramento, resta confermato che la maggior parte delle iscrizioni riguarda recuperi e rinnovi fra i ‘cartacei’ e molte new entry, invece, tra i dem che hanno scelto il web. Modalità che avrebbe avuto buoni risultati soprattutto in città, segno, forse, che la spinta pro Schlein sia sentita. Meno ’forte’ invece lo sprint determinato, come si diceva, da Articolo 1.

La commissione, ieri, ha anche studiato la composizione del calendario del voto nei circoli, mentre non ha toccato il tema tessere bianche che nei giorni scorsi ha agitato le mozioni.

La maggior parte degli iscritti dirà la sua tra sabato e domenica. Tra i primi a dire la sua, il circolo Lame, quello dove, tra l’altro, è iscritta la segretaria provinciale Pd Federica Mazzoni. Conferma il segretario Simone Metalli: "È un bel momento per il nostro partito e per chi lavora sul territorio come noi. Siamo certi che saranno bellissime primarie".