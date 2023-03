Il Coni premia il Golf Club ’Le Fonti’

La Stella di Bronzo al merito sportivo "in riconoscimento delle benemerenze acquisite nell’attività dirigenziale". Il Coni ha premiato con questa motivazione firmata dal presidente Giovanni Malagò, Ivano Serrantoni, presidente del Golf Club "Le Fonti" di Castel San Pietro, sottolineando anche "le capacità e i risultati conseguiti" che meritano "profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio". Un premio alla carriera passata e presente, dunque, per colui che non è solo il punto di riferimento di oggi del golf castellano, ma che è soprattutto il ‘padre’ dell’impianto di Castel San Pietro, nato oltre 25 anni fa. "E’ stata una soddisfazione immensa riceverlo, non solo perché premia il lavoro ma perché è qualcosa di davvero inaspettato".