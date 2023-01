Il Conservatorio apre il nuovo anno

Sarà il genio di Mozart al centro del programma del concerto di inaugurazione del nuovo anno accademico del Conservatorio Martini, in programma domani sera alle 21 all’auditorium Manzoni. Ci sarà anche un cambio della guardia, tra la presidente uscente, Jadranka Bentini, e il neoeletto presidente del Conservatorio, Patrizio Trifoni. Sul palcoscenico si esibiranno gli allievi del Martini, sia quelli che comporranno la compagine orchestrale sia quelli che si esibiranno come solisti. Di Mozart verranno presentati due celebri brani per solista e orchestra: il Concerto in La maggiore KV 219 per violino, protagonista Linda Guglielmi, e quello in Re minore KV 466 per pianoforte, affidato per la parte solistica a Ruben Xhaferi.