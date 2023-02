Il consigliere della Lega: "Rivivo gli anni terribili in cui mio zio Marco Biagi fu ucciso dalle Br"

"Quando ho saputo della telefonata giunta alla sede de ’il Resto del Carlino’ con la quale veniva annunciato che ci sarebbe stato un attentato per Cospito in città, ha rivissuto i momenti di paura che abbiamo passato io e la mia famiglia quando le Nuove Brigate Rosse uccisero mio zio, Marco Biagi". Giulio Venturi, consigliere comunale, portavoce della Lega, esprime "solidarietà a tutta la redazione" e nel contempo invita istituzioni, autorità e politica "a non sottovalutare questi eventi. Mio zio era stato minacciato più volte e riceveva in continuazione telefonate minatorie, ma la cosa fu sottovalutata e quello che è successo è noto a tutti. E il momento adesso è veramente pericoloso, rivedo un brutto clima. Ma lo Stato non deve cedere, se lo fa dà un segnale irreversibile".

Da settimane, infatti, il centrodestra all’opposizione in città contesta l’appoggio dato alla campagna contro il 41 bis che ha visto anche la vicesindaca Emily Clancy firmare l’appello ’per la vita di Alfredo Cospito’.

"La condanna è ferma per chi invoca violenza – dichiara Venturi – ma i toni sono diventati troppo alti, bisogna che anche a livello politico si abbassino. È proprio in un clima di tensione e di paura come quello che stiamo nuovamente vivendo

che possono prende forza elementi folli".

Monica Raschi