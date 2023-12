Il consiglio comunale saluta il comandante De Sario

Il consiglio comunale di Sant’Agata lunedì scorso ha conferito un encomio al luogotenente dei carabinieri Francesco Paolo De Sario (al centro nella foto). Il sottufficiale è andato in congedo il 7 dicembre scorso e ora si attende l’arrivo di un nuovo comandante della stazione. Il sindaco Beppe Vicinelli ha conferito l’encomio, in sala consiliare, per varie motivazioni: "A nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza tutta – ha detto il primo cittadino – esprimiamo un vivo ringraziamento al maresciallo Francesco Paolo De Sario per gli anni di servizio dedicati alla nostra comunità con quotidiano impegno, spiccata professionalità e profondo senso del dovere. De Sario ha contribuito alla sicurezza del territorio e alla protezione dei suoi residenti, rafforzando la fiducia dei cittadini nello Stato, nelle istituzioni e nella giustizia". De Sario, originario della provincia di Bari, si arruolò a 21 anni e frequentò la scuola sottufficiali prima a Velletri e poi a Vicenza, per poi arrivare a Bologna nel 1989. Fu assegnato alla stazione dell’Arma di Crevalcore dove rimase quasi 10 anni. Il 18 febbraio del 1998 il maresciallo De Sario giunse a Sant’Agata a comandare la stazione. Negli anni si è adoperato nelle scuole per la diffusione della legalità e per trasmettere nei più giovani i valori di rispetto, educazione, lealtà.

p. l. t.