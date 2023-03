Il console Usa: "Oltre 300 aziende americane investono in regione"

Circa 300 aziende degli Stati Uniti sono presenti con impegni economici e commerciali in Emilia-Romagna, con investimenti soprattutto nel settore delle start up, mentre circa 500 imprese emiliano-romagnole hanno investito a in Usa. Lo ha detto l’altra sera il console generale degli Stati Uniti (con sede a Firenze ma con competenza anche sulla nostra regione) al Circolo della caccia. Intervistata dal giornalista Beppe Boni, davanti a una sala gremita di pubblico il console ha sottolineato la solidità del rapporto economico e culturale che lega l’Emilia-Romagna agli Usa. Ha fatto gli onori di casa il presidente del Circolo della caccia, Roberto Iseppi. Era presente anche una folta delegazione dei consoli onorari dell’Emilia-Romagna, con il Segretario generale dell’Associazione Corpo consolare, Beppe Landini.

Il console Ragini Gupta ha anche illustrato la posizione americana sul conflitto ucraino ribadendo che nel difendere Kiev dall’aggressione della Russia si difende anche il concetto di democrazia. Infine, una considerazione sul turismo. Alla domanda su cosa apprezzano i visitatori americani di Bologna e della regione, Ragini Gupta ha risposto: "Praticamente tutto, facciamo prima a chiedere cosa non apprezzano".