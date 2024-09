Il Consorziale di Budrio si è rifatto il look: pronta la nuova stagione

Dodici spettacoli in cartellone (con un abbonamento da otto) per far ripartire al meglio la stagione del Teatro Consorziale di Budrio, dopo i lavori di riqualificazione durati tutta l’estate. Costati 520mila euro (di cui 383.250 ottenuti grazie a un bando regionale) hanno riguardato il restauro della volta e il restyling di palco, luci, arredi e camerini.

La commedia brillante e la comicità, accanto al musical e agli spettacoli di teatro civile si susseguono in uno dei teatri per storia e tradizione più importanti della Città Metropolitana. La stagione è stata presentata dalla sindaca Debora Badiali e da Filippo Vernassa, direttore artistico del Teatro EuropAuditorium e Teatro Celebrazioni, consulente artistico per il secondo anno consecutivo, del Consorziale. "Ci siamo chiesti quale sarebbe stata l’aspettativa da parte della comunità per la riapertura di un teatro come il Consorziale di Budrio. La risposta – commenta Vernassa – è stata univoca: il Consorziale, per le sue dimensioni e la sua storia, è un teatro popolare nell’accezione migliore del termine; sta a noi dargli quel colore e quelle sfumature che lo rendono pieno di verità, di curiosità, e di sensibile intelligenza".

Dunque gli otto spettacoli di prosa si presentano selezionati con attenzione, garantendo l’alta qualità artistica. Di indiscusso talento i protagonisti del nuovo cartellone, tra cui Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia che aprono la stagione il 6 dicembre con ’La strana coppia’, mentre a Vito è affidato il tradizionale spettacolo di Capodanno con ’L’altezza delle lasagne’ (30 e 31 dicembre), mentre Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli in ’L’anatra all’arancia’ aprono il nuovo anno (8 gennaio). Poi si prosegue con Lunetta Savino in ’La madre’ (22 gennaio) e Nancy Brilli con ’L’ebreo’ (27 gennaio), Paolo Rossi in ’Operaccia satirica’ (1 febbraio), Ambra Angiolini in ’Oliva Denaro’ (18 febbraio), Natalino Balasso in ’Balasso fa Ruzante’ (14 marzo). Fuori abbonamento il mentalista Francesco Tesei in Wow (8 febbraio), il musical ’Alice nel paese delle meraviglie’ (9 marzo), Paolo Cevoli in ’Figli di troia’ (4 aprile) e Giovanni Scifoni in ’Fra’’ (29 aprile).