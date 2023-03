Il contest di Fondazione Carisbo Spinta alle start up per la Terza età

Silver Economy Incubation System è l’inedita iniziativa della Fondazione Carisbo, in collaborazione con l’associazione no profit TechGarage, con il supporto di Intesa Sanpaolo, nata per accogliere e supportare progetti a elevato potenziale, in fase iniziale, proposti da team imprenditoriali che necessitano di competenze, formazione e networking per l’accesso al mercato e che portino soluzioni concrete negli ambiti dell’Autonomia, dell’Health Tech e della Silver Leisure.

Silver Economy Incubation System intende facilitare lo sviluppo di soluzioni concrete e innovative per il soddisfacimento dei bisogni legati alla popolazione degli anziani, in particolare nella gestione delle situazioni di non autosufficienza (Long Term Care); esigenze legate alla casa (arredamento e domotica a misura di anziano); esigenze legate alla mobilità; invecchiamento attivo; alimentazione; attività ricreative.

Le soluzioni ricercate riguardano autonomia, Health Tech, Silver Leisure. Grazie al contributo della Fondazione Carisbo e al supporto di Intesa Sanpaolo, la partecipazione all’iniziativa per le startup che supereranno la selezione è completamente gratuita, allo scopo di aggregare progetti imprenditoriali in grado di coniugare il valore finanziario con il valore sociale, ovvero che abbiano l’obiettivo di generare impatto sociale positivo, misurabile e compatibile con un rendimento economico.

Per Paolo Beghelli, presidente della Fondazione Carisbo, "BIG è il polo che abbiamo realizzato per contribuire ad accelerare lo sviluppo dell’ecosistema d’innovazione in città, un polo attento ai temi della trasformazione digitale e ad attrarre talenti e startup, sostenendole nel loro percorso improntato all’imprenditorialità. La collaborazione di Intesa Sanpaolo conferma l’importanza del progetto BIG e dei programmi promossi per lo sviluppo delle startup e Pmi innovative dell’Emilia-Romagna".

Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo, aggiunge che "il sostegno all’ecosistema delle startup, tanto più in un ambito con grande potenzialità come quello della Silver Economy, è strategico per accelerare i progetti ad alto contenuto di innovazione e, di conseguenza, far crescere i territori".

Terminate le fasi di candidature e scouting, con la selezione da parte della commissione e l’annuncio dei progetti ammessi (10 maggio 2023), il programma del Silver Economy Incubation System si svolgerà nell’arco di sei mesi, da maggio a novembre 2023, a Bologna, negli spazi di BIGBO – Boost Innovation Garage (via della Ferriera 4).

Per le candidature, aperte fino al 30 aprile, è utilizzata la piattaforma F6S, all’indirizzo https:www.f6s.combig-silver-economy-incubation-systemeditapply. Ulteriori informazioni si possono consultare sul sito https:bigbo.it.