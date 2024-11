’Il contrario della realtà’: quando la fotografia svela qualcosa d’altro

Taglio del nastro domani alle 16 in Sala d’Ercole a Palazzo d’Accursio per la mostra ’Il contrario della realtà. Percorso fotografico tra Bologna e il Cielo’ del Gruppo Guarda che proseguirà fino al 30 novembre. Fondato nel 2003 a

Bologna da Claudio Loreti, ad oggi il gruppo è composto da un ristretto numero di

fotografi che collaborano insieme per la creazione di ogni singolo scatto. Ogni

immagine è quindi il risultato di un lavoro collettivo. In questa mostra viene proposta una selezione delle opere più significative realizzate fino ad ora; è una passeggiata attraverso percorsi visivi che esplorano i seguenti temi: Animae, Angelo, Tempo e Il contrario della realtà Animae, realtà, concetto quest’ultimo che dà il titolo alla mostra, che ha una presentazione e una lettura critica di Alberto Gross. Gli scatti non sono rappresentativi della realtà così come la percepiamo, ma mostrano un mondo ’non reale’, in quanto contrario al concetto stesso della fotografia, fedele riproduttrice del visibile. Completano l’esposizione alcuni scatti inediti in bianco e nero di Bologna.