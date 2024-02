Il coraggio di Giulia: "Vorrei abbracciare la soccorritrice"

Caravelli

Sono passati poco più di quattro mesi. Era la notte a cavallo tra il 28 e il 29 settembre scorso, intorno alle 3.30, quando Giulia Leone (foto a sinistra), la ventottenne siciliana da anni in città, intervenne in aiuto di un’altra ragazza che stava subendo una violenza sessuale. Il luogo era lo stesso di quella avvenuta nei giorni scorsi ai danni di un’altra giovane: via delle Belle Arti, pieno centro storico. Anche in questo caso, la vittima è stata aiutata da una ragazza che, accortasi di cosa stava succedendo, ha fermato lo stupratore.

Giulia, come ha vissuto la notizia di questa nuova violenza?

"Sono rimasta scioccata, veramente. Quando l’ho saputo, sono stata due minuti in silenzio perché non sapevo cosa dire. È assurdo che sia successa una cosa così simile, nello stesso luogo e a distanza di così poco tempo. Significa che non è cambiato niente rispetto a quattro mesi fa. Sono arrabbiata, perché nonostante nell’ultimo periodo si parli molto di più del fenomeno della violenza di genere, questi episodi continuano ad accadere. È un problema culturale e finché non capiremo questo, non ci saranno passi in avanti".

C’è effettivamente un problema di sicurezza in città.

"Indubbiamente, ma non è nuovo. È un problema che va avanti da anni, soprattutto in quelle zone. Io prima abitavo in piazza VIII Agosto e avevo un centro di spaccio sotto casa, ricordo che la mia coinquilina mi raccontava spesso che prima di salire in casa veniva sempre disturbata da determinati soggetti. La sensibilizzazione, in questo senso, sta aiutando perché c’è una maggiore attenzione al problema della sicurezza, anche se la sensazione di paura rimane. Purtroppo".

Anche in questo caso una ragazza è intervenuta a soccorso della vittima. Pensa che il suo gesto abbia aiutato altre donne ad avere il coraggio di intervenire?

"Io vorrei davvero abbracciarla questa ragazza, spero ci sia modo di farlo. Sono contenta che le persone facciano questo genere di cose, anche se non credo dipenda dal mio gesto, o perlomeno non del tutto".

Si spieghi.

"Penso che una persona con dei bei valori in generale cerchi di intervenire, a prescindere dall’aver sentito o meno che un’altra ragazza si è resa protagonista di quel gesto. Quello che ho fatto può aver dato la forza e il coraggio ad altre donne, è possibile, ma voglio continuare a pensare e sperare che in realtà sia un moto che nasce da dentro, che non tutte, ma la maggior parte di noi, ha dentro di sé a prescindere da gesti come il mio".

Sono passati quattro mesi da quell’episodio. Quando gira per strada, soprattutto di notte, ha ancora paura?

"Sì, ma dopo quello che è successo sono molto più presente a me stessa. Ad esempio, ora quando entro in casa aspetto sempre che il portone si chiuda, mentre prima non ci facevo caso. Mi viene naturale. Adesso ho una percezione diversa di quello che mi sta intorno, indubbiamente l’esperienza che ho vissuto ha cambiato drasticamente la mia attitudine rispetto a ciò che succede. Dall’altra parte, mi ha dato più voglia di aiutare chiunque abbia o meno bisogno. Ho sempre paura, ma mi sento più forte".

Con la vittima di violenza che ha aiutato vi siete più sentite?

"Sì, siamo sempre in contatto da quel giorno, ci sentiamo spesso tramite messaggio per aggiornarci sulle rispettive vite. Spero di rivederla il prima possibile, so che ha avuto dei problemi che le hanno impedito di tornare a Bologna, ma la sto aspettando. Si è creato un bellissimo rapporto tra noi e sono davvero contenta".