Il coreografo e danzatore. Hannes Langolf porta in scena l’empatia

Appuntamento alle 16 di oggi all’Arena del Sole con la rassegna ’Carne’ a cura di Michela Lucenti: Ert presenta infatti in prima assoluta ’How About Now’, il nuovo spettacolo di Hannes Langolf, prodotto con Moonwalking Bear Productions. Coreografo e danzatore tedesco con base a Londra, oggi tra le figure più interessanti della scena performativa internazionale, Langolf è stato interprete degli ultimi spettacoli di DV8 Physical Theatre, ha collaborato con artisti quali William Forsythe, Angelin Preljocaj, Wayne McGregor, Akram Khan e lavora come formatore per istituzioni e organizzazioni in tutto il mondo.

Le sue opere oltrepassano i confini della danza e del teatro per creare una forte connessione empatica con il pubblico, attraverso un movimento viscerale che diviene forza trainante per raccontare storie individuali e di impronta socio-politica.