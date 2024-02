Il Corno si tinge di viola per la lotta all’epilessia

Un gesto simbolico e suggestivo per una causa importante. Lunedì, al calar della sera, si tingerà di viola la croce del Corno alle Scale. Il Comune di Lizzano in Belvedere aderisce alla giornata internazionale dell’epilessia, illuminando la vetta più alta della provincia di Bologna. La giornata internazionale, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, si celebra ogni anno il secondo lunedì di febbraio con iniziative e azioni di sensibilizzazione nei confronti della patologia. Il colore viola simboleggia il desiderio di costruire un ponte tra la società, i malati e i loro familiari.

Secondo i dati della stessa Organizzazione mondiale della Sanità, l’epilessia è una delle patologie neurologiche più frequenti: ad esserne affette, nel 2019, erano circa 50 milioni di persone di tutte le età nel mondo e più di 400mila in Italia. Lo stesso rapporto stima che più del 70% dei malati possa vivere senza crisi, attenendosi ad una terapia farmacologica economica ed efficace. In Emilia-Romagna, nel 2018, le persone epilettiche erano 34mila, di cui più di 5mila in età compresa tra 0 e 17 anni. "La proposta di aderire alla giornata internazionale è stata fatta all’amministrazione da persone del territorio, coinvolte a vario titolo dalle conseguenze della malattia, che ci hanno chiesto aiuto per sensibilizzare l’opinione pubblica", esordisce così Paolo Maini, assessore alla cultura di Lizzano in Belvedere, che prosegue: "Il Comune fornirà supporto logistico. Per qualche ora la croce, grazie a un sistema fari a led funzionanti a batteria, sarà illuminata di viola. La croce è un simbolo che parla a tutti, laici e religiosi, issato sulla vetta nel 1900. In quell’anno Leone XIII scelse 20 vette in Italia su cui fece installare altrettante croci, una per ogni secolo di redenzione. Sono grato al sindaco, ai colleghi della giunta e all’Ente parchi dell’Emilia orientale per il sostegno all’iniziativa. Nel caso le condizioni meteo fossero avverse, l’ evento sarà rimandato alla prima data utile".

Fabio Marchioni