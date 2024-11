Il coro Cat Gardeccia festeggia le nozze di platino con il canto

Il coro Cat Gardeccia di San Giovanni in Persiceto festeggia 75 anni di attività ininterrotta. Oggi alle 20,45 il coro celebrerà questo importante traguardo con un concerto al teatro Fanin, aperto a tutti. Il gruppo canoro, nato nel 1949 dalla passione di cinque giovani amici per i canti di montagna, fu subito denominato Cat Gardeccia: Cat da una esclamazione diffusa nella bassa bolognese e Gardeccia dal nome dello storico rifugio alpino, a 1949 metri di altezza, nelle Dolomiti della Val di Fassa. Negli anni il quintetto si ingrandì, assestandosi su un organico di circa 30 elementi.

Il repertorio dei canti, inizialmente ispirato a quello montanaro e alpino, si è allargato via via con lo studio e l’esecuzione di brani popolari, originali o armonizzati da vari autori italiani e stranieri. In questi 75 anni di attività sono stati eseguiti circa 700 concerti o esibizioni in Italia e all’estero. Il Cat Gardeccia comprende nell’organico alcune presenze femminili ma è sempre e propriamente definito "coro a 4 voci pari maschili", poiché le donne cantano nel rigo tenorile. Da diciotto anni il direttore del coro è Mario Graziani, succeduto al padre Arnaldo, a sua volta successore di Nevio Forni che aveva diretto il coro per i primi 50 anni.

p. l. t.