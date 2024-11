Il coro che porta gioia dove serve. Porretta Gospel nelle case di riposo

Un concerto per gli ospiti di Villa Linda, residenza per anziani di Gaggio Montano. A esibirsi sarà il coro Porretta Gospel proponendo un repertorio che spazia dal soul fino ai classici della musica Italiana. L’iniziativa si svolgerà domani, a partire dalle 15.30. Porretta Gospel nasce nel 2022 per iniziativa dell’insegnante di canto Lucia Schwarz che, insieme al marito Michele Andalò, gestisce la scuola di canto Arte Unisono che ha sede ad Alto Reno Terme.

"L’idea è nata per caso – esordisce Andalò – grazie a un’allieva che mi ha chiesto la disponibilità a cantare in una casa di riposo. Io ho accettato con entusiasmo poi, la nascita del coro, diretto da Lucia, ci ha fatto venire la voglia di ripetere. Nei mesi scorsi siamo già stati a Bologna, domenica saremo a Gaggio e in futuro, ne sono certo, altrove. A prescindere dal luogo, lo spirito resta identico: portare la musica là dove può dare sollievo". Saggi, concerti e selezioni musicali: Arte Unisono, fondata a Porretta Terme nel 2017, è un centro pulsante di progetti il cui scopo è far progredire nel canto i tanti allievi che frequentano le lezioni, tra cui una quindicina di bambini, pazientemente istruiti da Lucia Schwarz nella grande casa - scuola di Capugnano. Molto solido il legame fra la scuola e il paese in cui vive la famiglia dei maestri. In più occasioni, durante l’anno, la sede della locale pro loco diventa una sala concerti. "Siamo molto soddisfatti dei risultati dei nostri allievi – prosegue Andalò – per molti il canto è più di un hobby. In tanti fanno serate nei locali e alcuni sono dei professionisti". Del resto, l’esperienza dei due insegnanti non mente: entrambi laureati in canto, si sono esibiti su importanti palcoscenici internazionali e insegnato in scuole prestigiose. La prossima esibizione degli allievi di Arte Unisono sarà il 22 dicembre al Castello Manservisi di Castelluccio.

Fabio Marchioni