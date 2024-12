Il coro Jubilate canta in Vaticano

Grande emozione e soddisfazione per i cantori e per il direttore Gianlorenzo Curati del coro Jubilate di Sant’Agata. Oggi canteranno infatti a Roma, nella basilica di San Pietro in Vaticano. L’evento è nell’ambito delle cerimonie organizzate per il cinquecentesimo anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina.

"Il coro Jubilate – spiega Gianni Cristiani, aderente al gruppo musicale - è nato come continuazione del coro Perfetta Letizia, un unione tra il coro 4×4, gruppo di coristi che avevano già cantato insieme nella realtà parrocchiale da diverse tempo, e i Cantanti per caso’, un gruppo di genitori, che si trovarono insieme per animare la messa di prima comunione dei loro figli". E aggiunge: "Il coro Jubilate è stato costituito per animare la liturgia delle principali celebrazioni liturgiche sebbene esegua anche concerti principalmente a Natale e durante il mese di maggio".